Хип-хоп-звезда Cardi B примерила яркое платье-бандану украинского дизайнера

Вещи украинских дизайнеров давно можно встретить в гардеробе мировых звезд. Не стала исключением и американская хип-хоп-исполнительница Cardi B.

27-летняя знаменитость выбрала “лоскутное” асимметричное платье, скроенное из разноцветных бандан, украинского бренда Natasha Zinko (дизайнер Наталья Зинько). Несколько кадров опубликовала модельер в своем Instagram.

Cardi B в платье бренда Natasha ZinkoФото: instagram.com/natashazinkomagazin

Свой модный образ Cardi B дополнила длинной косой, куда вплела несколько ярких бандан, сумкой Birkin, стилизованной под яркий платок, белыми босоножками на шпильке и ярким макияжем.

Cardi B в платье украинского дизайнераФото: instagram.com/natashazinkomagazin

Наталья Зинько родом из Одессы, но уже несколько живет и работает в Лондоне. До того как стать дизайнером одежды, Наталья создавала ювелирные украшения, а еще раньше – работала юристом.

Сегодня наряды Зинько выбирают такие знаменитости, как Хлоя Морец, Дженнифер Лопес, Ники Минаж, Бейонсе и другие мировые звезды.