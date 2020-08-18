Хип-хоп-звезда Cardi B примерила яркое платье-бандану украинского дизайнера

Вещи украинских дизайнеров давно можно встретить в гардеробе мировых звезд. Не стала исключением и американская хип-хоп-исполнительница Cardi B.
27-летняя знаменитость выбрала “лоскутное” асимметричное платье, скроенное из разноцветных бандан, украинского бренда Natasha Zinko (дизайнер Наталья Зинько). Несколько кадров опубликовала модельер в своем Instagram.
Cardi B в платье бренда Natasha Zinko
Свой модный образ Cardi B дополнила длинной косой, куда вплела несколько ярких бандан, сумкой Birkin, стилизованной под яркий платок, белыми босоножками на шпильке и ярким макияжем.
Cardi B в платье украинского дизайнера
Наталья Зинько родом из Одессы, но уже несколько живет и работает в Лондоне. До того как стать дизайнером одежды, Наталья создавала ювелирные украшения, а еще раньше – работала юристом.
Сегодня наряды Зинько выбирают такие знаменитости, как Хлоя Морец, Дженнифер Лопес, Ники Минаж, Бейонсе и другие мировые звезды.
- Американская модель и актриса Эмили Ратаковски для участия в ток-шоу Late Night with Seth Meyers выбрала платье украинского дизайнера Светланы Бевзы (Bevza).
- Ранее мама Илона Маска выгуляла вещи сразу двух украинских дизайнеров. 71-летняя Мэй Маск появилась на публике в костюме бренда Valery Kovalska насыщенного синего цвета. А свой ансамбль дополнила черным обручем украинской марки Ruslan Baginskiy.