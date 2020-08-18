Будьте бдительны! Мошенники “водят за нос” пенсионеров в “серой зоне” перед КПВВ “Станица Луганская”

Мошенники под видом «волонтеров» на нейтральной полосе перед КПВВ «Станица Луганская» обманывают стариков, желающих пересечь пункт пропуска, и имеют в своем запасе целый арсенал “уловок”.

Об этом в социальных сетях пишут луганчане. Так, в телеграм-канале «Домой в Луганск. Пути решения» рассказали о нескольких частых вариантах обмана пенсионеров преклонного возраста, предупреждает издание cxid.info

«Кто сталкивался с так называемыми «волонтерами» на Станице? Вчера вернулась соседка 70 лет, говорит — волонтеры не пустили! Требовали деньги или золотые серьги, чтобы она прошла. Соседка отказалась и вернулась домой, а ее сестра дала 200 рублей и ее пропустили в очередь на КПП… Неужели некому разогнать этих помощников… Обидно за стариков», — пишет луганчанка Ирина.

Как пишут участники этого чата, что некоторые из «волонтеров» объясняют старикам, что без теста сделанного тут же в лаборатории на КПВВ их дальше не пустят (а цена в мобильной лаборатории больше чем в обычных почти в 2 раза).

Так же, луганчанка рассказала, что ее дедушку «волонтеры» отправили домой, потому что якобы «телефон и сим-карта не поддерживает 4 джи… хотя программа загрузилась. Предлагали купить у них б/у телефон.»

В «ассортименте» мошенников:

— при «помощи» по установке мобильного приложения «Дій вдома» вводят не корректную информацию, из-за чего ваша симка блокируется, и вам предлагают купить новую втридорого;

— при «помощи» по установке мобприложения, говорят, что телефон у вас не той системы — старый, поэтому вам необходимо купить «новый» б/у телефон, вот у товарища есть случайно лишний — за 1000 гривен;

— теперь и просто чистое вымогательство денег после запугивания и морального давления.

Луганчане призывают граждан быть бдительными, а также просят обратить внимание на эту проблему, ведь мошенники не только обманывают пенсионеров, но и дискредитируют настоящих волонтеров, которые бескорыстно приходят на помощь.

Кстати, в сводке Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ о ситуации на КПВВ Донбасса за 17 августа также звучал призыв к гражданам остерегаться аферистов в “серой зоне”:

“Также обращаем особое внимание на деятельность мошенников в так называемой «серой зоне» перед КПВВ «Станица Луганская», во избежание негативных последствий рекомендуем обращаться за помощью только к должностным лицам непосредственно на КПВВ”.