Девочку изнасиловали и жестоко убили – отец говорит, что ей выкололи глаза и отрезали язык

В пятницу, 14 августа, в Индии недалеко от границы с Непалом нашли мертвой 13-летнюю девушку, ей выкололи глаза и отрезали язык после изнасилования.

Об этом сообщает Mirror.

Семья начала поиски девочки, спустя короткое время она была найдена мертвой на поле сахарного тростника в индийской деревне, а на ее теле были следы удушения.

“Мы искали ее повсюду. Нашли ее на поле сахарного тростника. Ее глаза были выколоты. Ее язык был отрезан и она была задушена шарфом”, – сказал отец девочки.

В свою очередь, прокурор штата Аттер-Прадеш отрицает, что у девушки были изуродованы глаза или язык, но признал, что у нее были царапины возле глаз, которые, по их словам, скорее всего, возникли от сахарного тростника.

Начальник районной полиции сказал: “Вскрытие девочки подтвердило изнасилование. Двое обвиняемых уже арестованы. Мы предъявим обвинения в изнасиловании, убийстве, а также в соответствии с Законом о национальной безопасности”

Полиция также подтвердила, что одному из арестованных принадлежало поле сахарного тростника, на котором была обнаружена девочка.

Ранее “источник” сообщал, что злоумышленнику Виталию Рудзько, которому суд уже выбрал меру пресечения, за избиение женщины в поезде и попытке изнасилования грозит длительный срок лишения свободы.