Яблочный Спас 2020: что нельзя делать 19 августа – традиции и запреты

В среду, 19 августа, православные христиане в Украине отмечают праздник Преображения Господнего, который в народе также называют Вторым (Яблочным) Спасом.

“источник” рассказывает о главных традициях и запретах этого дня.

История и традиции праздника

Яблочный Спас заменил языческий праздник сбора урожая яблок и приурочен к преображению Иисуса Христа перед апостолами Петром, Иоанном и Иаковом на горе Фавор, где его лицо озарил яркий свет, а одежда стала белой. По преданию, спустившись с Фавора, Иисус велел ученикам собрать яблоки, чтобы Господь их освятил. Первые празднования прошли в IV веке.

Яблочный спас имеет как церковные, так и народные традиции празднования. На праздничное богослужение прихожане стараются приходить в одежде белого цвета. Верующие освящают в церкви корзины с фруктами и ягодами: яблоками, грушами, сливами, виноградом.

В Яблочный Спас принято проявлять щедрость и милосердие: делать пожертвования, угощать малоимущих.

До начала праздника стараются собрать урожай зерновых культур. А с этого дня хозяйки начинают делать заготовки на зиму из яблок: варят варенья и компоты, сушат.

На Яблочный Спас поминают умерших родственников, на кладбище приносят освященные в храме плоды и оставляют их на могилах. До праздника родители, чьи дети умерли, не ели яблок. Они верили, что на том свете за это им дают гостинцы – райские яблоки.

Приметы и поверья

Стоит ясная погода – осень будет сухой, дождливая – мокрой.

Последний кусочек съеденного в этот день яблока обладает магической силой. Если сразу загадать желание, то оно исполнится.

Если в праздник угостить нищего яблоком, то следующий год пройдет в достатке.

Если два раза на руку сядет муха, то весь год человеку будет сопутствовать удача.

Срывать недозревшие плоды яблок в этот день – плохая примета.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

В этот праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, шить и вязать. Из домашней работы можно выполнять только садовые и кухонные дела.

В этот день нельзя убивать насекомых – это может отпугнуть удачу. Если на какую-либо часть тела сядет муха или оса, то не следует ее отгонять. Стоит дождаться, пока она сама улетит.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 14 августа, в 2020 году начался Успенский пост, который заканчивается в четверг, 27 августа, праздником Успения. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать ссор с родными и близкими, то есть не отдаваться как телесным (пища), так и духовным соблазнам.