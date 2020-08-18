В ОРЛО обсуждают грядущее повышение тарифов на коммуналку: фотофакт

В подъездах жилых домов во временно неподконтрольном Лутугино появились объявления о подорожании услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению. Повышение тарифа якобы ожидается уже с 1 сентября.

Об этом сообщает источник “Луганский инсайд” в телеграмм-канале.

Вместе с тем в объявлении не указано, на сколько конкретно взлетит тариф.

При этом источник несколькими днями ранее уже предупреждал жителей временно неподконтрольной Луганщины о том, что скоро им придется трясти свои кошельки: вероятно, осенью-зимой этого года их ждет повышение цен на услуги ЖКХ.

Их по настоянию кремлевских кураторов хотели повысить еще весной, но потом решение отложили.