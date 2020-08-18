В ОРЛО обсуждают грядущее повышение тарифов на коммуналку: фотофакт

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В подъездах жилых домов во временно неподконтрольном Лутугино появились объявления о подорожании услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению. Повышение тарифа якобы ожидается уже с 1 сентября.

Об этом сообщает источник “Луганский инсайд” в телеграмм-канале.

Вместе с тем в объявлении не указано, на сколько конкретно взлетит тариф.

При этом источник несколькими днями ранее уже предупреждал жителей временно неподконтрольной Луганщины о том, что скоро им придется трясти свои кошельки: вероятно, осенью-зимой этого года их ждет повышение цен на услуги ЖКХ.

Их по настоянию кремлевских кураторов хотели повысить еще весной, но потом решение отложили.

“Вместе с повышением зарплат, в ЛНР ожидается повышение коммунальных тарифов. Его планировали еще с весны, это требование братьев наших старших. Тарифы начнут поднимать, скорее всего, уже в этом году (осенью-зимой), первым поднимут цены на квартплату, затем на воду, свет и отопление. Отопление, по словам источника, станет дорогим, повышение других тарифов также будет довольно существенным”, – сказано в сообщении.