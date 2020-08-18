Держит страну в страхе 26 лет: Тихановская записала новое видеообращение

В день рождения своего мужа Сергея Тихановского, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская распространила новое видеообращение.

Видео опубликовано на YouTube-канале “Страна для жизни”.

“Сегодня, 18 августа, день рождения моего мужа Сергея Тихановского. Он не будет встречать его с семьей, в кругу друзей. Он будет встречать его в тюрьме. Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб. Чтоб он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства”, — сказала Тихановская.

Она также заявила, что госСМИ Беларуси в нарушение закона “дают ложную информацию, даже без решения суда называют людей виновными”.

“Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система, в которой один человек все контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов и выбор”, – добавила она.

Тихановская также передала слова своего мужа, адресованные беларусам.

“Мой муж Сергей Тихановский просит, чтоб я передала вам его слова: он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтоб вы не сидели, а сделали все, чтоб жить в стране для жизни”, — сказала она.

Как сообщал “источник”, Сергей Тихановский был в конце мая задержан в Гродно во время разрешенной властями акции. Он критиковал действующую в стране власть и руководил группой по сбору подписей за выдвижение своей жены кандидатом в президенты Беларуси.