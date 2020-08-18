Фокина официально назначили первым заместителем главы ТКГ

Президент Владимир Зеленский ввел первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

Витольд Фокин назначен первым заместителем главы делегации. Об этом сообщили в пресс служба Офиса президента, передает ЛБ

Соответствующий указ № 327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал назначение Фокина, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Фокин будет, как и Резников, первым заместителем главы украинской делегации. Его главная задача – на этом акцентировали внимание и президент Зеленский и руководитель Офиса президента Ермак – взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях и тех жителей Донбасса, живущих на остальной территории Украины, а их уже около 1, 5 млн человек “, – заявил Леонид Кравчук.

Сам Фокин сообщил агентству, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ.

Напомним, что до Фокина первым заместителем председателя ТКГ был вице-премьер Алексей Резников. Теперь украинская делегация в ТКГ имеет двух первых заместителей.