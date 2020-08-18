Количество подтвержденных случаев COVID-19 на Луганщине приближается к 200

За последние сутки в Луганской области подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 195.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Зарегистрировано 912 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 4 (3 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек болен ОРВИ с тяжелым течением);
- г. Лисичанск – 1 (больной пневмонией);
- Новоайдарский район – 1 (больной пневмонией);
- Станично-Луганский район – 1 (больной пневмонией);
- Белокуракинский район – 1 (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим)
- Меловской район – 1 (лицо, находившееся на самоизоляции после возвращения из ВОТ)
- Марковский район – 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ВОТ).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 4 человека в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 129 человек.
Таким образом, имеем на сегодня 65 активных больных, из них 25 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждения области, остальные 40 лечатся амбулаторно.