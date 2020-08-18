Количество подтвержденных случаев COVID-19 на Луганщине приближается к 200

За последние сутки в Луганской области подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 195.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Зарегистрировано 912 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы: