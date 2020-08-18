Количество подтвержденных случаев COVID-19 на Луганщине приближается к 200

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За последние сутки в Луганской области подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 195.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.


Зарегистрировано 912 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

  • г. Северодонецк – 4 (3 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек болен ОРВИ с тяжелым течением);
  • г. Лисичанск – 1 (больной пневмонией);
  • Новоайдарский район – 1 (больной пневмонией);
  • Станично-Луганский район – 1 (больной пневмонией);
  • Белокуракинский район – 1 (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим)
  • Меловской район – 1 (лицо, находившееся на самоизоляции после возвращения из ВОТ)
  • Марковский район – 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ВОТ).
    Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 4 человека в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 129 человек.
    Таким образом, имеем на сегодня 65 активных больных, из них 25 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждения области, остальные 40 лечатся амбулаторно.
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