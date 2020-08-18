В Минздраве рассказали, что будет с обучением в школах в “красной” карантинной зоне

В школах в “красной” зоне эпидемической опасности обучение будет проводиться исключительно в онлайн-режиме.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на конференции “Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021”, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что на территориях повышенной опасности заражения COVID-19 школьные занятия будут проводиться исключительно в онлайн-формате.

“Мы понимаем, что если будут некоторые школы в “красной” зоне, то будет введено онлайн обучение на тот период, пока регион будет находиться в “красной” зоне“, – заявил главный санитарный врач страны.

Он отметил, что в случае соблюдения правил предосторожности, количество новых зараженных в этих зонах может снизиться и таким образом дети смогут пойти в школу с сентября.

“Думаю, если мы будем вместе соблюдать противоэпидемические правила, указанные в наших рекомендациях, это позволит нам своевременно качественно профилактировать распространение коронавирусной болезни, начать образовательный сезон и закончить его так, как мы предполагаем – в обычной офлайн форме”, – отметил Ляшко.

Как сообщал “источник”, ранее в правительстве назвали города и регионы Украины, которые оказались в “красной” зоне – повышенной опасности заражения коронавирусом. Такие населенные пункты есть в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской области.