NASA нашло “вмятину” в магнитном поле Земли – грозит катастрофическими последствиями

Над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана специалисты NASA обнаружили “вмятину” в магнитном поле Земли, которая может привести к катастрофе для тысяч спутников в космосе.

Об этом сообщает издание Mirror.

В данное время Южноатлантическая аномалия (SAA), которая возникла в результате изменений в движении ядра Земли, не оказывает влияния на повседневную жизнь, однако в будущем, при большем ослаблении может позволить опасным частицам солнечного излучения достичь нашей планеты.

Кроме того, по данным NASA, это излучение частиц может вывести из строя бортовые компьютеры спутников на низкой околоземной орбите. Чтобы подготовиться к будущим угрозам, NASA продолжает отслеживать состояние магнитного поля.

“Несмотря на то, что SAA медленно движется, он претерпевает некоторые изменения в морфологии, поэтому также важно, чтобы мы продолжали наблюдать за ним, продолжая миссии”, – подчеркнул Терри Сабака, геофизик из Центра космических полетов имени Годдарда.

Как сообщал источник, ранее космическое агентство NASA опубликовало потрясающие фотографии Марса.