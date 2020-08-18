Молния пронзила радугу и “зажгла” ее – невероятный момент попал на видео

Во время грозы в северном Уэльсе (Великобритания) на камеру запечатлели уникальный момент, когда молния осветила появившуюся после дождя радугу, создав в небе естественный “фейерверк”.

Видео необычного явления опубликовано в британском издании The Sun.

Издание сообщило, что автором видео стал 33-летний Стивен Миллер из города Рексхэм, которого гроза застала возле его дома. Он вытащил свой смартфон, чтобы запечатлеть разгул стихии и запечатлел момент, который случается “один раз на миллион”.

Большая молния пересекла небо, следуя траектории радуги. Пронзив разноцветную дугу, электрический заряд озарил ее ярким светом.

“Это был случай, когда я оказался в нужном месте в нужное время. Это было просто идеально. Я действительно плакал, когда увидел это. Это было просто красиво”, – цитирует автора видео британское издание.

Как сообщал “источник”, ранее руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак показал следы, которые оставляют молнии в горах.