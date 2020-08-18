Может быть еще заразнее: в Азии зафиксирован новый штамм коронавируса

В Юго-Восточной Азии обнаружили штамм нового коронавируса D614G, который может оказаться гораздо более заразным, чем SARS CoV 2. Однако достоверных подтверждений этого предположения на данный момент нет.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Малайзии и на Филиппинах зафиксированы случаи инфицирования штаммом коронавируса D614G, который ранее был замечен в других частях мира. В Малайзии подтверждено 45 таких случаев. Вспышка началась с человека, который вернулся из Индии и нарушил 14-дневную самоизоляцию. Его тест на коронавирус по возвращению в Малайзию был отрицательным.

На Филиппинах обнаружили штамм среди случайных образцов COVID-19 в крупнейшем городе столичного региона. Ученые Филиппин изучают, делает ли мутация вирус более заразным. Есть предположение, что новая мутация может ускорить распространение коронавируса.

“Говорят, что мутация имеет более высокую вероятность передачи или заразности, но у нас все еще нет достаточно веских доказательств, чтобы сказать, что это так“, – отметила заместитель министра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Верджайр.

Кроме того, D614G был обнаружен во многих других странах и стал преобладающим вариантом в Европе и США, при этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких доказательств того, что этот штамм приводит к более тяжелому заболеванию.

Мутация также была обнаружена во время недавних вспышек в Китае. По словам главы отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бенджамина Коулинга, эпидемиологические данные не свидетельствуют о том, что мутация значительно более заразна, чем другие штаммы.

Он отметил, этот штамм “может быть немного более заразным”, но пока “нет достаточных доказательств, чтобы оценить это, но нет никаких свидетельств того, что это намного более заразно”.

Вместе с тем, глава Министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла в Facebook написал, что этот штамм может сделать вирус в 10 раз заразнее, но не сослался на исследования.

Он призвал людей быть осторожными и прибегать к более строгим мерам предосторожности, поскольку этот штамм теперь обнаружен в Малайзии.

Как сообщал “источник”, ранее медик Оксана Выговская заявила, что украинский штамм коронавируса отличается от китайского, он менее агрессивен.