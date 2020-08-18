alyona alyona рассказала, как изменила отношение к спорту ради здоровья

alyona alyona опровергла стереотип о том, что тучные люди лежат на диване, едят бургеры и ничего не делают: звезда украинского хип-хопа с детства была активной, а теперь и вовсе влюбилась в спортзал.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

“Когда-то я любила баскетбол. В школе еще. Много мячей не забрасывала, зато корпусом как защитник работала хорошо. А когда переехала в Барышевку, оказалось, что тут девочки любят волейбол, а мальчики в баскетбольную команду брать не хотели, потому что боялись, что грубая игра мне навредит, – рассказала Алена в Instagram. – С детства я не любила сидеть на месте. Мой максимум безработицы в жизни – 2 недели. Дальше, как говорят, шило в ж**е мешает и я уже лечу что-то где-то делать, куда-то ходить. На заметку тем, кто думает, что люди в теле лежат на диване, жрут бургеры и ничего не делают”.

Исполнительница признала, что спорт, особенно экстремальный, – не ее любовь. “Страх сковывает меня и адреналин не толкает к действиям, а заставляет цепенеть. Да и как-то жить хочется, знаете, – пишет она. – Но работа в садике с детьми, где я была им физинструктором в том числе, была мне в кайф. Я вместе с малышами училась двигаться правильно, тянуться, наклоняться, прыгать. Я увидела, что мое тело способно на множество вещей”.

Сейчас Алена тратит время на себя и свое здоровье, и спорт стал неотъемлемой частью ее жизни.

“Во время карантина я занималась дома – степ-аэробика очень крутая. Сейчас я хожу в зал и все, что там делаю – в кайф: как бы не было тяжело и сколько бы ведер пота с меня не сошло, – написала участница 11 сезона “Танців з зірками”. – Уверена, что вместе [с тренерами] мы достигнем всех целей, и результат не заставит нас ждать”.