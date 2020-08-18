В Северодонецке усилят противоэпидемические меры из-за роста случаев COVID-19

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Руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области Александр Стрюк 18 августа подписал распоряжение «О неотложных мерах противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 в предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, расположенных на территории г.Северодонецк Луганской области»

Об этом сообщается на сайте ВГА

Этот документ подписан в связи с увеличением регистрации на территории города случаев заболеваемости СОVID-19, с целью предотвращения распространения заболевания.

Распоряжением, в частности, предусматривается:

-ввести усиление противоэпидемических мероприятий на территории города Северодонецк в связи с увеличением регистрации случаев заболеваемости острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2.
-руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, расположенных на территории г.Северодонецк Луганской области:

  • ограничить проведение массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и проведения их в режиме строгого соблюдения санитарных требований;
  • введение ежедневного (в 8.00 и 14.00) температурного скрининга работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня;
  • немедленное отправление работника на консультацию к врачу при наличии температуры и жалоб на состояние здоровья;
  • проведение регулярных дезинфекционных мероприятий (влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств в помещениях, протирание дезинфицирующим раствором поверхностей, ручек дверей и т.д.), соблюдение нормативных показателей температуры воздуха и проветривания помещений каждые два часа;
  • соблюдение дистанции между работниками, имеющими наибольший контакт с посетителями, на расстоянии как минимум 1 метра;
  • контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), их регулярной сменой, сбором и уничтожением использованных;
  • соблюдение работниками правил личной гигиены (мытье рук с мылом и обработки их антисептическими средствами, использование влажных салфеток и т.д.).