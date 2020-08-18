В Северодонецке усилят противоэпидемические меры из-за роста случаев COVID-19

Руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области Александр Стрюк 18 августа подписал распоряжение «О неотложных мерах противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 в предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, расположенных на территории г.Северодонецк Луганской области»

Об этом сообщается на сайте ВГА

Этот документ подписан в связи с увеличением регистрации на территории города случаев заболеваемости СОVID-19, с целью предотвращения распространения заболевания.

Распоряжением, в частности, предусматривается:

-ввести усиление противоэпидемических мероприятий на территории города Северодонецк в связи с увеличением регистрации случаев заболеваемости острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2.

-руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, расположенных на территории г.Северодонецк Луганской области: