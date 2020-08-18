В Северодонецке усилят противоэпидемические меры из-за роста случаев COVID-19

Руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области Александр Стрюк 18 августа подписал распоряжение «О неотложных мерах противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 в предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, расположенных на территории г.Северодонецк Луганской области»
Об этом сообщается на сайте ВГА
Этот документ подписан в связи с увеличением регистрации на территории города случаев заболеваемости СОVID-19, с целью предотвращения распространения заболевания.
Распоряжением, в частности, предусматривается:
-ввести усиление противоэпидемических мероприятий на территории города Северодонецк в связи с увеличением регистрации случаев заболеваемости острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2.
-руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, расположенных на территории г.Северодонецк Луганской области:
- ограничить проведение массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и проведения их в режиме строгого соблюдения санитарных требований;
- введение ежедневного (в 8.00 и 14.00) температурного скрининга работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня;
- немедленное отправление работника на консультацию к врачу при наличии температуры и жалоб на состояние здоровья;
- проведение регулярных дезинфекционных мероприятий (влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств в помещениях, протирание дезинфицирующим раствором поверхностей, ручек дверей и т.д.), соблюдение нормативных показателей температуры воздуха и проветривания помещений каждые два часа;
- соблюдение дистанции между работниками, имеющими наибольший контакт с посетителями, на расстоянии как минимум 1 метра;
- контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), их регулярной сменой, сбором и уничтожением использованных;
- соблюдение работниками правил личной гигиены (мытье рук с мылом и обработки их антисептическими средствами, использование влажных салфеток и т.д.).