На Луганщине копы обнаружили в лесополосе конопли на 2, 5 млн грн

На Луганщине полицейские обнаружили коноплю на 2,5 миллиона гривен.

Сотрудники Кременского отдела полиции совместно с сотрудниками СБУ, в лесном массиве недалеко от с. Нововодяное Кременского района, на площади 0,8 га, обнаружили более 2500 растений конопли с признаками культивации.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, изымают обнаруженные растения. Изъятое будет направлено на экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Полицейские устанавливают лиц, причастных к посеву конопли.