Собака и сова стали лучшими друзьями, они даже делятся едой – видео удивило многих

В Ужгороде возникла необычная дружба между собакой и совой.

Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Пес Лаки и сова Каспер стали друзьями после того, как совенок поселился во дворе частного дома. Собака начала подкармливать птицу и искала для нее мышей.

Совенок вырос и улетел в “большой мир”. Но он уже три месяца прилетает в дом, где вырос – увидеться с другом и подкормиться. Птица совсем не боится людей, которые приходят посмотреть на необычную дружбу.

Лаки и Каспер устраивают им “шоу” – играют и “целуются” нос к клюву.

Как рассказывал “источник”, ранее в сети появилось очень милое видео. На нем сова, словно кошка, устраивается возле хозяина, пока он работает.

А вот ретривер по кличке Кико так нежно и “по-человечески” утешал хозяйку, которая грустила, что стал звездой сети.