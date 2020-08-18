DANTES выпустил клип на песню “Одноклассница” – он о том, чего уже никогда не будет впервые

Украинский певец Владимир Дантес, который после длительного перерыва вернулся на сцену с сольным проектом DANTES, презентовал новый трек “Одноклассница”. Вместе с песней вышел и клип.

Премьера сингла и видео состоялась 18 августа на YouTube-канале исполнителя. Для певца этот клип стал самым творческим. “Он сильно погружает в атмосферу личного. Того, что где-то внутри. Эта работа о том, о чем мы давно забыли. О том, что было когда-то впервые”, – отметил Дантес.





По словам певца, ему захотелось написать песню, в которой будет чувствоваться ностальгия, по тому, чего уже никогда не будет впервые. В создании трека ему помогла певица и блогер Jerry Heil (Яна Шемаева), которая написала для Дантеса такие треки, как “Более или менее” и “Теперь тебе 30”.

“Я ехал в машине и подумал о том, что в нашей жизни мало чего будет в первый раз. Чего-то такого, чему бы я сильно удивился. Первый поцелуй, от которого у тебя подкашиваются ноги, первый “Чупа-чупс”, жвачка “Turbo”, переводные татуировки. В наше время не удивишься газированному напитку. А тогда “Yupi”, кола, киндер сюрпризы, коллекция бегемотиков, полет в самолете, поездка в другой город, выход на сцену – все было невероятно и в первый раз”, – говорит DANTES.

“Поскольку почти все это происходило в школе, мне захотелось написать песню, в которой будет чувствоваться ностальгия, по тому, чего уже никогда не будет впервые. Так ко мне пришла идея песни, благодаря которой можно было б окунулся в воспоминания и будто побывать на школьной дискотеке. Так мы с Яной Шемаевой (Jerry Heil) создали “Одноклассницу”, – добавил музыкант.

Владимир ДантесФото: instagram.com/vladimirdantes