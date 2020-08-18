5 мифов о справке переселенца

Как известно, 1 октября 2014 постановлением Кабмина № 509 был утвержден порядок получения «справки переселенца», однако немало мифов по оформлению и действия справки продолжают существовать и сейчас. “Юридический советник для переселенцев” разобрался в этом вопросе.

1.В период карантина не могут отменить справку о постановке на учет ВПО – ✅ Правда, но частично



В соответствии со статьей 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» действие справки переселенца может быть отменено при наличии обстоятельств, при которых внутренне перемещенное лицо:

🔹 подало заявление об отказе от справки;

🔹 совершило уголовное преступление: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирования терроризма; совершение уголовного преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка или военного уголовного преступления;

🔹 вернулось к покинутому месту постоянного проживания;

🔹 выехало на постоянное место жительства за границу

🔹 подало заведомо недостоверные сведения.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» было предусмотрено, что на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и в течение 30 дней со дня отмены карантина запрещено принятия решения об отмене действия справки из-за возвращения лица к покинутому месту постоянного проживания.

Вместе с тем, все другие основания для отмены справки, предусмотренные ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», продолжают действовать и в период карантина.

2. Получить справку о постановке на учет ВПЛ невозможно, если нет «прописки» на временно оккупированной территории – ❌ Миф



В соответствии с Постановлением Кабмина от 01.10.2014 № 509 в случае отсутствия в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность и подтверждающим гражданство Украины, отметки о регистрации места жительства ( «прописки») на территории населенного пункта, из которого осуществляется внутреннее перемещение, для получения «справки переселенца» заявитель предоставляет доказательства, подтверждающие факт проживания в таком населенном пункте на день возникновения обстоятельств, вызвавших внутреннее перемещение. Такими документами могут быть:

👉 военный билет со сведениями о прохождении военной службы

👉 трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;

👉 документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;

👉 документы о получении образования (свидетельство о базовом общем среднем образовании; аттестат о полном общем среднем образовании; документ о профессионально-техническом образовании; документ о высшем образовании (научная степень) справка с места учебы);

👉 решение районной, районной в гг. Киеве или Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского или районного совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства;

👉 медицинские документы;

👉 фотографии; видеозаписи и тому подобное.

Обратите внимание! В этом случае решение о выдаче или об отказе в выдаче справки принимается органом социальной защиты населения в течение 15 рабочих дней.

3. Ребенок не может самостоятельно получить «справку переселенца» – ✅ Правда, но частично



В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» для получения справки о постановке на учет ВПЛ несовершеннолетний (от 14 до 18 лет) обращается лично, а малолетний (от 0 до 14 лет) – через законного представителя.

В интересах малолетнего ребенка, в частности, заявление о выдаче справки могут подать ее отец, мать / опекун / один из приемных родителей, родителей-воспитателей, а также:

🔹 ее родственник (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя) или отчим, мачеха, у которых проживает (находится) ребенок, или представитель органа опеки и попечительства, если ребенок-ВПЛ прибыл без сопровождения законного представителя ;

🔹 руководитель детского учреждения, учреждения здравоохранения или учреждения социальной защиты детей на полное государственное обеспечение – при устройстве в такое заведение ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, среди ВПЛ.

4. Ребенок, который родился за пределами временно оккупированной территории и линии разграничения, не имеет права на получение «справки переселенца» – ❌ Миф



По действующему законодательству справку о постановке на учет ВПЛ, вправе получить каждый ребенок, переместившийся из временно оккупированной территории, населенных пунктов, расположенных в зоне проведения АТО и на линии разграничения, в том числе и, прибывший без сопровождения родителей, законного представителя, а также ребенок, родившийся у внутренне перемещенного лица.

Соответственно на равных правах «справку переселенца» пока могут получить дети, которые, например, родились:

в 2020 году в семье ВПЛ в г. Харьков.

в 2016 году в г.. Донецк, откуда и переместился с родителями в г. Ужгород в 2018 году;

в 2005 году в г.. Енакиево, откуда выехал без родителей в г. Херсон.

в 2013 году в г.. Киеве, однако в августе 2014 выехал с родителями из г. Луганськ, где проживали в то время.

5. При переезде ВПЛ должны получить новую «справку переселенца» – ✅ Правда, но частично



По действующей редакции Постановления Кабмина от 01.10.2014 № 509 в случае изменения места жительства / пребывания переселенец должен обратиться за выдачей новой справки о постановке на учет ВПЛ в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания. В этом случае ранее выданная ему справка изымается, о чем вносятся соответствующие изменения в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лиц.



Обратите внимание! В случае, если предыдущая справка о постановке на учет ВПЛ была потеряна, орган социальной защиты населения не имеет права отказать в выдаче новой справки по данному основанию.

Вместе с тем в случае, если ВПЛ перемещается в пределах одной административно-территориальной единицы (района, города без деления на районы, района в городе, поселка, села) переселенцу достаточно проинформировать орган социальной защиты населения об этом (в частности посредством телефонной связи) . После получения такой информации орган социальной защиты населения должен внести информацию об изменении фактического проживания лица к Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лиц, а также по обращению внутренне перемещенного лица – справке.