Видео ДТП поразило схожестью с фильмом «Назад в будущее»

Видео с моментом дорожно-транспортного происшествия напомнило пользователям Redditфильм «Назад в будущее».

«Назад в будущее 4» – озаглавил пост пользователь под ником Fromfreak, опубликовав ролик.

На видео запечатлено, как автомобиль на большой скорости проносится по дороге в темное время суток, а затем видны вспышки.

Один из комментаторов предположил, что водитель не выжил.

«Как бы там ни было, но его уже нет в 2020 году», – пошутил он в стиле черного юмора, развив аллюзию из заголовка поста.

«Счастливый ублюдок», – ответил ему на это другой комментатор, подразумевая, что 2020 год уже выдался очень и очень сложным для человечества, а еще ж неизвестно, каким будет его окончание.

Back to the Future 4 pic.twitter.com/xYgCKSZxF4 — Jacek (@drakkainen23) August 18, 2020

Смотрите также на «источнике» видео с прибором, который стреляет медицинскими масками, набрасывая их на лицо.