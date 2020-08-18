Правозащитник рассказал, сколько шахтеров пострадали в результате пожара на шахте в ОРДО

На временно неподконтрольной территории Донетчины 12 горняков были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом в результате пожара на шахте “Комсомолец Донбасса”.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети представитель украинского омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павле Лисянский.

Так, 16 августа около 2:00 ночи на шахте «Комсомолец Донбасса» произошло возгорание копра главного ствола.

“Высота копра 107 метров. На отметках 43, 48, 57, 69, 83, 93 метра – выявлены очаги горения кабелей. На момент пожара в шахте находились 592 человека. По состоянию на 05.20 утра все работники вышли на поверхность, за исключением 6 человек, которые были оставлены для поддержания жизнедеятельности шахты. Сейчас вентилятор главного проветривания работает на вытягивание – в реверсивном режиме”, – сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован в тот же день. 12 горняков были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом. Сейчас состояние госпитализированных стабильное.



Павел Лисянский напомнил, что шахта «Комсомолец Донбасса» введена в эксплуатацию в 1980 году. На предприятии добывают уголь марок «А» (антрацит) и «Т» (тощий). Основным потребителем является Старобешевская теплоэлектростанция. Промышленные запасы угля составляют около 140 млн тонн. Количество сотрудников предприятия составляет около 2700 работников.



По состоянию на июнь на предприятии образовалась двухмесячная задолженность по заработной плате.



