Собака попыталась успокоить рыдающую хозяйку – видео растрогало всех

Ретривер по кличке Кико так нежно и “по-человечески” утешал хозяйку, которая грустила, что стал звездой сети.

Трогательное видео опубликовал “Ридус”.

Девушка решила проверить, как поведет себя пес, если она будет плакать. Она села на пол, закрыла лицо руками и сделала вид, что грустит. Кико подошел к ней и начал прижиматься, потом встал на задние лапы и обнял девушку. При этом он поглаживал хозяйку по плечу и пытался заглянуть ей в лицо.

Ранее “источник” рассказывал о псе, который украл еду у друга. Его трогательные извинения попали на видео. Собака с виноватым видом подошла к сидящему рядом другу, очень нежно обняла его лапами и прижалась головой.

А собака Зельда, которая отказывается делиться практически всем, что у нее есть, стала звездой интернета после того, как хозяева выложили в сеть забавное видео. У собаки пытались отобрать мороженное, но она не допустила этого.