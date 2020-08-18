Ефремова после слухов об инсульте везут в суд: появилось свежее видео

Российский артист Михаил Ефремов отправился в суд, на слушание по делу о смертельном ДТП.

Об этом сообщает “Life Shot”.

За Ефремовым домой приехали судебные приставы, чтобы проводить его на заседание.

Из “жуткой” квартиры, в которой актёру “еле дышится”, он направится в суд, где сегодня должен давать показания по делу о смертельном ДТП.

Отметим, что 11 августа актер прибыл на судебное заседание, но смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов. К нему вызвали скорую, после чего было принято решение о госпитализации. После госпитализации выглядит Ефремов намного лучше.

Как сообщал “источник”, в конце июля суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Также судья отказал артисту в двухчасовых прогулках, на которых настаивали адвокаты.

Напомним, что состояние здоровья российского артиста Михаила Ефремова ухудшилось из-за острого нарушения кровообращения в мозге.