В России город ушел под воду после мощного ливня – “утонули” авто, детсады и дома

В России сильный ливень затопил город Благовещенск Амурской области, происходящее там напоминает мини-апокалипсис.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска передает “Лентач”.

Под водой оказались более десяти улиц, детские сады и школы, размыло дороги, многие дома остались без электричества.

В городе введен режим ЧС, людей эвакуируют в пункты временного размещения.

Как сообщал “источник”, в сети появилось видео зрелищной бури на Арабатской стрелке в Херсонской области. Там прошла гроза с молниями и сильным ветром, а на море был шторм.

Напомним, во вторник вечером, 11 августа, на Днепр обрушилась непогода: там прошла сильная буря с ливнем и градом.