СМИ: депутат Госдумы РФ Константин Затулин – новый “серый кардинал” оккупированного Донбасса

Новый кремлевский куратор – в «ЛНР» и «ДНР». В Службе внешней разведки Украины утверждают: за Донбасс теперь будет отвечать депутат Госдумы России Константин Затулин.

Об этом сообщает проект “Радио Свобода” “Донбасс.Реалии”.

Константин Затулин – первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ – фигура публичная. До войны 2014-го в течение многих лет был частым гостем в Крыму и на Донбассе. Когда Россия начала воевать с Украиной, Затулин оставался «в тени» Владислава Суркова, Александра Бородая и других российских кураторов. Теперь же, по словам председателя Внешней разведки Украины Валерия Кондратюка, у Затулина – весомый статус.

«После отставки Суркова доступ к уху нового куратора проекта« СССР 2.0 »Козака получил идеолог« русского мира »Затулин, нашептывающий Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении« грузинскую или молдавскую модель », – отмечает Кондратюк в своей колонке издания« Зеркало недели ».

«Он всегда был сторонником« русского мира », еще до того, как это стало модно. Всегда участвовал в выработке этой политики в отношении соседних стран. В нулевых годах он был ключевой фигурой в этом плане. Его Институт стран СНГ был таким аналитическим центром, который работал по постсоветским странам », – объясняет публицист Московского центра Карнеги Константин Скоркин.

Как может измениться политика Российской Федерации на неподконтрольной части Донбасса, если ее идеологию теперь будет определять Константин Затулин?

Парадокс – в многочисленных интервью влиятельный депутат Госдумы неоднократно повторял: России выгоден Донбасс как часть Украины.

«Мы были бы заинтересованы политически, чтобы Донецк и Луганск, с соблюдением всех условий и гарантий, и так далее, действительно, получили особый статус и породили тот же процесс, если не федерализации, то децентрализации Украины», – заявлял Затулин.

«В сообщении главы разведки речь о грузино-молдавском сценарии, который он продвигает для Козака. В чем там суть была: в Грузии смысл был в том, чтобы привести такую элиту, которая была бы настроена лояльно к России – и там заморозить все политические вопросы, восстановить экономические отношения. В случае Молдовы речь идет о попытке федеративной перестройки государства, с возвращением в ее состав Приднестровья, этим как раз очень активно занимался Козак. Это снова будет возвращение к политике поддержки каких-то пророссийских сил внутри Украины. У Зеленского, опять-таки, падает рейтинг, у его партии рейтинг упал еще сильнее. На местных выборах ОПЗЖ и дружеские им силы хорошие результаты могут взять », – говорит Константин Скоркин.

Осенью в Украине пройдут местные выборы. Не исключено, что вероятная смена кураторов конфликта на Донбассе непосредственно связана с надеждами Кремля на реванш пророссийских сил в масштабах всей страны.