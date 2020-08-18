В Минсоцполитики рассказали о проблемах с выплатами пенсий на Донбассе

Николай Шамбир, советник министра соцполитики Украины, рассказал о жалобах переселенцев. Многие из них не могут переоформить пенсии на подконтрольной украинскому правительству территории. Люди из Луганска и Донецка не всегда могут попасть на украинскую территорию.

Об этом сообщает fbc.net.ua

По мнению чиновника, главная проблема здесь – вмешательство Российской Федерации. Украина, по словам Шамбира, не может выплачивать пенсии на территории ОРДЛО, поэтому была разработана специальная процедура постановки на учет.

Также в дело вмешался и карантин, который принесла пандемия коронавируса. Закрытые КПП, ограничение в передвижении – все это факторы, которые способствуют нарастанию проблемы, а не наоборот.