Мэр Умани ночевал под Офисом Зеленского – он протестует против приезда паломников-хасидов

Мэр Умани Александр Цебрий заночевал в спальном мешке у порога Офиса президента, он не теряет надежды рассказать Владимиру Зеленскому об угрозе паломничества хасидов

Об этом сообщает “Pavlovsky news”.

Цебрий выступает против приезда в период карантина иностранцев из “красной зоны”, где больше всего зараженных Covid-19.

По его данным, уже 300-400 паломников-хасидов прибыло в Умань.

Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года – Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники.

Ранее “источник” сообщал, что в Умане не собираются в этом году принимать паломников-хасидов в связи с распространением коронавируса. Решение о визите в 2020 году 5-10 тысяч паломников приняли чиновники Украины. Однако городской глава и жители Умани против этого.