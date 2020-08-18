Украинцам пересчитают пенсии: кто и на какие суммы может рассчитывать

В сентябре в Украине состоится очередное повышения минимальной зарплаты, что приведет к увеличению размера пенсий для некоторых украинцев.

“источник” уточнил, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на доплаты.

После того, как “минималка” увеличится в сентябре на 5,9% и вырастет до 5000 грн, повышенные социальные выплаты будут получать те пенсионеры, которые выполнили требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Согласно закону, они имеют право на пенсию в размере не менее 40% минимальной заордаты, то есть 2 тысячи гривен.

В следующем году размер минимальной зарплаты повысят еще дважды: с 1 января до 6000 грн, а с 1 июля 2021-го – до 6500 грн. Таким образом, пенсия составит соответственно 2400 и 2600 грн.

Кроме того, в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем пенсионерам, которые имеют достаточно стажа и достигли возраста 75 лет.

Как сообщал “источник”, в Украине существует сразу три способа, которые помогут пенсионерам получать более высокие выплаты.