В Украине коронавирус убил 27 человек за сутки

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 616 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 27 больных коронавирусом умерло.

Об этом сообщает сайт СНБО Украины.

Всего по состоянию на утро вторника, 18 августа, в стране подтверждено 94 436 случаев COVID-19. От осложнений коронавирусной инфекции в Украине в общей сложности умерло 2 116 людей. В то же время выздоровели 48 925 пациента с COVID-19.

Как сообщал “источник”, по мнению заслуженного врача, специалиста по инфекционным заболеваниям Ольги Голубовской, новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, вероятно, произойдет осенью, параллельно с сезонным гриппом.