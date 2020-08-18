Археологи нашли табличку с рецептом пива, которой 5 тыс. лет – ее продали за огромные деньги

Археологи обнаружили в Уруке, который был одним из первых городов в Месопотамии, глиняную табличку с рецептом пива и подписью, которой 5 тыс. лет, – ее продали на аукционе за 230 тыс. долларов.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам экспертов, этот старинный предмет – ранний рецепт ингредиентов, используемых в пиве.

Кроме того, табличка является самой ранней известной записью любого личного имени в истории – на нее указывают символы, переводящиеся как “KU”и “SIM” в верхнем левом углу. Надпись интерпретируют как написание имени “Кушим”, возможно, имени государственного писца.

Другие надписи на объекте, по-видимому, изображают производство пива в ближневосточном храме Инанны в 3100 г. до н.э. и якобы подробно описывают сам процесс. Табличка имеет несколько микротрещин, но в остальном ее состояние считалось “отличным”, купил ее частный коллекционер из США.

Как сообщал “источник”, под Мариуполем археологи обнаружили курган, которому 5 тысяч лет. Во время раскопок было найдено 9 захоронений эпохи ранней бронзы.