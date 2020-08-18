“Шахтер” разгромно проиграл “Интеру” и не прошел в финал Лиги Европы

В полуфинальном матче Лиги Европы донецкий «Шахтер» проиграл миланскому «Интеру», пропустив пять безответных мячей.

Об этом сообщает сайт football.ua.

Уже в начале игры стало очевидным волнение футболистов Шахтера, которые в этом ответственном матче за выход в финал Лиги Европы допускали слишком много ошибок. Одной из них воспользовались игроки Интера, перехватив неточную передачу от своих ворот голкипера дончан Андрея Пятова. Барелла навесил, а аргентинский форвард Лаутаро ударом гловой открыл счет в поединке.

Интер позволял футболистам Шахтера контролировать мяч, но только на подступах к своей штрафной площадке, попытки войти в нее заканчивались потерей мяча. Соперники выстроили грамотную защиту, не давая принимать мяч Тайсону и лишив Марлоса оперативного пространства.

В первом тайме Шахтеру удалось создать только два момента у ворот Интера: мяч после удара Антонио прошел чуть выше левой девятки, а удар Мораеса после прострела Додо с правого фланга защитники заблокировали. Во втором тайме упустил возможность сравнять счет все тот же Мораес после навеса Матвиенко с левого фланга, но мяч попал прямо в голкипера.

Пропустив второй мяч после розыгрыша углового от Д’Амброзио, Шахтер посыпался. Ошибаться стали даже опытные футболисты. Степаненко потерял мяч в центре поле, после чего Лукаку и Мартинес закрутили карусель у штрафной с завершающим ударом аргентинца под правую штангу. После выхода на замену ошибся Коноплянка— пас Евгения на своей половине с левого фланга поля перехватил Лаутаро, после чего отличился Лукаку ударом с правого фланга штрафной. Добил Шахтер Ромелу, который убежал от центра поля от Хочолавы.

В итоге – 5:0 в пользу Интера. Соперником итальянского клуба в финале станет испанская Севилья. Шахтер теперь ожидает только старт нового футбольного сезона УПЛ.