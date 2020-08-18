Мужчине посреди улицы на голову упал кот и покалечил его – пес устроил разборки с “хулиганом”

Пенсионер Гао Фэнхуа гулял со своей собакой в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян на севере Китая, когда внезапно посреди улицы ему на голову упал кот.

Об этом рассказывает The Sun.

На кадрах с камер видеонаблюдения зафиксировано, как Фэнхуа медленно идет по дороге, его золотистый ретривер бежит впереди. Мужчине на голову падает кот, животное сразу же убегает, а пенсионер остается лежать на земле.

Собака мужчины сразу же бежит на разборки с его “обидчиком”, но кот дает отпор.

По словам сына жертвы Гао Чжэнчжуна, кот принадлежит соседу Фэнхуа, который даже не заметил, что животное пропало.

Фэнхуа провел 23 дня в больнице, прежде чем его выписали на этой неделе. Ему еще предстоит пройти курс физиотерапевтического лечения.

Как сообщал “источник”, ранее навязчивый кот устроил собаке проверку на “прочность” – он решил достать пса, который явно не был настроен на дружеское общение. К счастью, из-за своего поведения кот отделался лишь легким испугом.