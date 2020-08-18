Под Днепром ребенок поехал на бесплатный отдых и умер – мать предчувствовала беду

В Днепропетровской области произошла страшная трагедия с семилетним мальчиком – ребенок уехал на бесплатный отдых, организованный благотворительным фондом, и утонул в водоеме.

Об этом сообщает ТСН.

Накануне мать как будто предчувствовала беду – она уговаривала сына не ехать, но он уверял, что просто хочет провести время с детьми.

Утром женщина посадила сына на автобус в лагерь, а уже вечером раздался звонок от незнакомой женщины.

“Когда она мне сказала, что ребенок утонул, я думала, что сойду с ума. Я думала – у меня мозг взорвется. Я жила ради него. Я им жила постоянно. Я его на руках носила. Пылинки сдувала. А теперь ребенка моего нет”, – сказала мать.

Отмечается, что сына она воспитывала сама, жили в комнате общежития. Однажды к ним пришли из благотворительного фонда и предложили помощь. Сначала занятия с учительницей и психологом, впоследствии бесплатное оздоровления в палаточном лагере на пять дней.

Ребенок исчез почти сразу после приезда на отдых. Мать предупреждала воспитателей, что он не умеет плавать, но его пустили к воде. Сейчас женщина требует наказания для виновных: на похоронах на теле сына она заметила синяки, поэтому подозревает, что он утонул из-за детских шалостей, без всякого присмотра взрослых.

Как сообщал “источник”, ранее в Днепре в свой день рождения утонул 7-летний мальчик, пока родители “праздновали”.