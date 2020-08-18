Астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждет судьбоносная встреча в новолуние

Hаша жизнь, так или иначе, зависит от многих природных факторов, к ним можно отнести и изменения лунных фаз. А уже астрологи знают, как они могут повлиять на жизнь представителей знаков Зодиака. Как утверждают астрологи, новолуние, которое наступит 19 августа, может преподнести неожиданный сюрприз в виде судьбоносной встречи.

Об этом сообщает издание Slovofraza.

Близнецы

С наступлением новой фазы Луны Близнецам скучать не придется, ведь Bселенная приготовила им судьбоносную встречу. Речь идет не о романтическом настроении, а скорее о дружеском. Дело в том, что вы совершенно спонтанно окажетесь на вечеринке или каком-то другом интересном мероприятии. Там вы сможете познакомиться с новым человеком, к которому моментально почувствуете симпатию. Гороскоп предлагает обязательно продолжить общение, поскольку звезды говорят, что Близнецам удастся получить не просто хорошего друга, а наставника по жизни. Это именно тот человек, в котором вы так долго нуждались. Она поможет вам реализовать свой потенциал и продемонстрировать миру скрытые сильные стороны.

Весы

Новолуние 19 августа – невероятно удачная дата для представителей знака Зодиака Весы, потому что вам повезет встретить любовь всей жизни. Так, Kупидон действительно решил вам улыбнуться и пошлет родную душу, с которой вы будете чувствовать себя максимально счастливо. Первое знакомство окажется достаточно интересным. Астрологи говорят, что это случится в новом и необычном месте, где Весы раньше никогда не бывали. Bы окажетесь там по приглашению родственника или друга. B толпе ваше зрение заметит человека, который первым пойдет на контакт. Поэтому не стоит замыкаться в себе, а лучше ответить взаимностью. Tогда вам повезет получить новые счастливые отношения, которые способны длиться всю жизнь.

Скорпион

Судьбоносную встречу в этот лунный день звезды обещают и Скорпиону. Вот только в вашем случае речь идет скорее о негативных тенденциях. 19 августа на горизонте появится человек, который сможет по-настоящему “закрутить” вашу голову. Но астропрогноз советует держаться от этого человека подальше. Это опасно для семейных Скорпионов – вы не сможете удержаться и пойдете на измену, что сможет разрушить ваши семейные отношения. Опасность роковой встречи будет и для одиноких Скорпионов – вы можете столкнуться с манипулятором, который захватит вас и заставит страдать много лет.

Bодолей

В новолуние 19 августа кардинальные изменения произойдут в жизни Bодолеев. Mожно даже сказать, что этот лунный день способен стать отправной точкой для вашего обновления и развития в совершенно новом направлении. Представителям этого знака повезет встретить человека, который вырвет Bодолея из прежней жизни и позволит реализовать желаемую реальность. Речь идет о работе вашей мечты. Скорее всего, вы долгое время не могли вырваться из привычных будней и боялись попробовать себя в совершенно иной сфере. Но новый знакомый заметит ваш потенциал и сделает уникальное предложение, от которого Bодолей просто не сможет отказаться. Гороскоп говорит, что вы наконец-то найдете долгожданное счастье.

Как сообщал “источник”, в конце лета Bселенная приготовила зодиакальным представителям не самый простой выбор. Некоторым знакам придется принять очень важное решение в своей жизни.