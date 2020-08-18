Какой праздник 18 августа и что нельзя делать

18 августа верующие православной церкви отмечают день святого Евстигнея.

“источник” рассказывает о том, что разрешено и что запрещено в этот день.

Какие праздники 18 августа

День Евстигнея.

Пятый день Успенского поста.

Всемирный день бездомных животных.

История дня Евстигнея

Родился святой в III веке на территории Антиохии. Он стал наставником для многих христиан после того, как в старости полностью посвятил себя Богу. Он много времени проводил в молитвах, посещал храмы. Также Евстигней прославился своими добрыми делами.

Народные приметы

Какая погода 18 августа – таким и будет декабрь.

Если лук прозревал в этот день – считалось, что крестьянин урожай потерял.

Если лук прозревал в этот день – считалось, что крестьянин урожай потерял. Нельзя в поле петь – только по дороге.

Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.

Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – жди дождя.

Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день.

Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.

Что нужно делать 18 августа

В пятый день поста разрешается есть каши с маслом, тушенные овощи и грибы, постный суп или борщ. А вечером можно выпить около 150-200 мл вина.

Что нельзя делать

В этот день работникам в поле запрещалось есть. Иначе в следующем году не будет урожая. Также говорили, что всю работу нужно выполнять молча. Если нарушить это правило, то покинет удача. Исключение составляют молодые замужние женщины.

Предки говорили, что 18 августа запрещалось есть хлеб без соли или лука. Лучше было запивать его квасом – это к достатку.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 14 августа, в 2020 году начался Успенский пост, который заканчивается в четверг, 27 августа, праздником Успения. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать ссор с родными и близкими, то есть не отдаваться как телесным (пища), так и духовным соблазнам.