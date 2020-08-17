Семья купила дом на колесах и обнаружила в нем загадочное послание – растрогало до слез

Семья из Брисбена (Австралия) купила подержанный дом на колесах и нашла в прикроватной тумбочке трогательную записку от 10-летней дочери прежних владельцев фургона.

Об этом рассказывает Мirror.

Готовясь отправиться в первое путешествие в своем новом доме на колесах, семья обнаружила послание от 10-летней девочки по имени Поппи. Оно был спрятано рядом с ее двухъярусной кроватью вместе с белым браслетом и было адресован всем, кто будет владеть фургоном после ее семьи.

“Раньше это был наш фургон, и мы проехали в нем половину Австралии. Это была моя кровать (верхний ярус ), и она была очень хорошей. В этой тумбочке (где вы нашли это письмо) я хранила все свои особенные вещи, которые не могла оставить, когда мы отправились в путешествие. Надеюсь, вам очень понравится этот фургон“, – написала Поппи.

Она добавила, что учится в 5 классе и очень хорошо разбирается в искусстве.

“У меня есть сообщение для вас: следуйте своим мечтам, и если у вас есть выбор между правильным или добрым, выберите добро. Наслаждайтесь этим фургоном“, – написала она в конце своего послания.

Ранее “источник” рассказывал, что жительница США Сидни решила отказаться от своей привычной жизни, чтобы последовать за мечтой. Девушка приобрела дом на колесах и отправилась изучать мир. Правда, путешествует американка не одна – она ездит в компании двух своих собачек.