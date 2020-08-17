В Харькове мужчина сорвался с балкона – он убегал от полиции

В Харькове мужчина погиб жуткой смертью, он пытался сбежать от полиции и сорвался с балкона.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Инцидент произошел на проспекте Победы, 48А. Около 16:32 сотрудники уголовного розыска пришли домой к местной жительнице, чтобы проверить находящего у нее в гостях мужчину на причастность к грабежу.

Женщина пустила силовиков внутрь, однако фигуранта они в квартире не нашли.

Как выяснилось, 39-летний ранее неоднократно судимый харьковчанин перелез через балкон, не удержался и сорвался вниз. От полученных травм мужчина умер на месте.

Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины (“убийство”).

Ранее “источник” сообщал, что в субботу, 16 августа, в поселке Кутузовка Харьковского района произошел трагический инцидент – рабочий местного агропредприятия погиб, упав в бункер с зерном.