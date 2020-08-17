“Наши лошади всегда зарабатывали медали, а теперь ни они, ни мы не нужны”: конезаводчики Луганщины призывают власть защитить отрасль. ВИДЕО

Представители коневодства Луганщины вышли под стены областной администрации, чтобы обратить внимание на проблему государственных конных заводов.

Об этом сообщается в сюжете “ИРТА“.

В течение нескольких лет государственные конные заводы обворовывали и загоняли в искусственные долги, рассказывает Игорь Скляров, заместитель руководителя Стрелецкого конного завода, основанного еще в 1805 году.

“Несколько лет государственное предприятие искусственно загонялось в долги частным конным заводом “Милленниум”, которым руководит господин Згара Константин Константинович. Делалось это путем подписания документов, финансовых, которые, мягко говоря, не имеют ничего общего с действительностью. А грубо говоря, это фиктивные документы, в которых за завышенной стоимостью выставлялись услуги, земля не обрабатывалась. Тот урожай, который получался, вообще использовался на свое усмотрение, без участия представителей этого хозяйства. Таким образом, предприятие имеет уже долга около 9 миллионов гривен”, – сообщил Игорь Скляров.

Весной этого года вместо предшественника Згары появился новый инвестор, который вложил деньги и обработал земли на площади более 1200 га.

“Этот инвестор заплатил зарплату людям и платит ее стабильно: и аванс, и зарплату. Отремонтировал технику, отремонтировал конюшни частично, заготовлено уже сено, солома”, – добавляет Игорь Скляров.

Сейчас же на нового инвестора оказывают давление, в частности, со стороны правоохранителей. Об этом представители инициативной группы рассказали главе области Сергею Гайдаю.

“Прекратили сотрудничество с “Милленниумом”, который возглавляет господин Згара. Пришел новый инвестор, молодой. Он вложил свои деньги, еще не получив ни одной зернинки урожая. С апреля месяца платит и зарплату, и аванс. Ремонтирует конюшни, технику. И начались “маски-шоу”: и полиция, и прокуратура, и Служба безопасности. У меня лично уже есть на среду повестка в Департамент СБУ в Киеве на допрос. То есть происходит давление”, – рассказал главе ЛОВГА Игорь Скляров.

Сейчас работа предприятия заблокирована, от Гайдая ждут помощи, хотя областная администрация не имеет рычагов давления на ведение хозяйственной или другой деятельности госпредприятия, мощности которого находятся в области.

“Я знаю, что есть конфликтная ситуация, – обратился к инициативной группе Сергей Гайдай, – достоверно не знал прямо в нюансах, но знаю, что есть вот такая проблема. Этот вопрос уже проговаривали в Офисе Президента. Президент в курсе этого дела. В последний раз, когда мы с ним говорили, он четко дал задание, чтобы все ситуацию всесторонне разобрали и выяснили, кто прав, а кто виноват. Она стоит и на контроле министра Авакова (министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, – ред. ЛР), и у руководителя Офиса генеральной прокуратуры госпожи Ирины Венедиктовой. Так что этим вопросом занимаются. Единственное, чем я могу помочь, еще раз на основании вашего обращения отправить запросы в Офис генеральной прокуратуры, в министерство внутренних дел относительно того, как проходит расследование”.

Получив поддержку от главы облгосадминистрации, митингующие направились под окна областной прокуратуры. Руководитель ведомства также пообщался с инициативной группой и заверил, что правоохранительные органы сделают все возможное для справедливого решения ситуации и наказания виновных.