Лилия Ребрик рассказала, сколько выплачивала огромный кредит за квартиру

Лилия Ребрик откровенно рассказала, как огромный кредит заставил ее много работать. В Instagram телеведущая и актриса поделилась своей историей отношений с деньгами.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

“У меня есть жизненный принцип – я хочу много работать и много зарабатывать, – призналась звезда. – Думаю, что каждый зарабатывает столько денег, сколько ему нужно. Потребности растут – судьба делает так, что приходит больше денег. Или наоборот: запросы уменьшаются и заработки снижаются”.

Ребрик рассказала, что кредит на квартиру взяла, когда была совсем еще юной. Выплачивать огромную сумму нужно было каждый месяц в течение 20 лет, но осознав, сколько денег ей нужно выплатить, она начала браться за любую работу.

“За 5 лет я справилась с кредитом. Но как только это произошло, у меня уменьшился заработок. И тогда я взяла еще один кредит, – рассказала Лилия. – Я зарабатывала столько, сколько мне нужно было выплачивать. И безумно этим гордилась. Кредиты меня организовали и мотивировали”.

По словам телеведущей, она никогда не хотела выйти замуж за “богатого дядю”, сорвать куш в лотерею или получать деньги, ничего не делая. “Моя установка была – много зарабатывать только через большой труд. Я до сих пор так живу – много работаю, не боюсь ничего: готова работать с утра до ночи, – заявила она. – Это образ жизни. Я благодарна своей профессии, что постоянно занята. И благодарна судьбе, что так сложилось”.