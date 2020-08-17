В Киеве иностранцы жестоко избили и ограбили таксиста

В Оболонском районе Киева трое иностранцев напали на таксиста и обокрали его.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Между мужчинами возник дорожный конфликт из-за вопроса первоочередности проезда. Теперь за содеянное им грозит до семи лет тюремного заключения.

“Незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали, разбили стекло машины и избили его. Потом забрали сумку с документами и деньгами и скрылись. Водителя такси с множественными телесными повреждениями, в том числе переломом пальца руки, госпитализировали в больницу. В течение часа мы разыскали злоумышленников и задержали. Ими оказались граждане другого государства, 1977, 1985 и 1988 рождения”, – отметил временно исполняющий обязанности начальника Оболонского управления полиции Андрей Окушко.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее “источник” сообщал, что в ночь на 17 августа в Одессе компания ребят жестоко избила девушку, пробив ей голову.