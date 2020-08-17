В сети показали настоящее лицо сестры Ким Кардашьян – в Instagram она выглядит совсем иначе

Глядя на Instagram Хлои Кардашьян, поклонники знаменитого семейства шутят, что ей, должно быть, сделали пересадку лица. Все потому, что звезда реалити-шоу увлекается ретушью своих фотографий, на которых едва ли похожа на себя настоящую.

Пользователь Твиттера @dcagiunta узнал наряд сестры Ким Кардашьян в недавнем эпизоде шоу “Семейство Кардашьян” и опубликовал скриншот рядом с фото, которое та опубликовала в своем Instagram в мае. Знаменитость одета в ту же одежду, носит ту же прическу и макияж. При этом лицо ее выглядит совершенно иначе, и поклонники недоумевают, зачем 36-летняя Хлои меняет себя до неузнаваемости.

Когда Кардашьян впервые опубликовала фотографию, фанаты предположили, что ей сделали ринопластику и коррекцию овала лица. Но увидев ее настоящее лицо, они поняли, что эффект был достигнут с помощью фоторедакторов – FaceTune или Photoshop.

“Она от природы красива. Очень жаль, что ей нужно так себя фотошопить и ставить перед своими юными поклонниками нереалистичные ожидания, которые даже сама она не может оправдать”, – пишут в комментариях под публикацией. “Фотошоп – это так хорошо и так страшно одновременно. Она прекрасно выглядит и на 2-м снимке, в этом не было необходимости”.

Некоторые люди отметили, что Хлои Кардашьян ретуширует свое лицо, потому что всю жизнь ее сравнивали с “более привлекательными” сестрами – Ким, Кайли и Кендалл Дженнер. “Вы все называли Хлою некрасивой, сравнивали ее с сестрами и с самого начала высмеивали ее внешность. Но теперь, когда она пытается кардинально измениться, вы все в шоке?” – возмущаются они.