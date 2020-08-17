НВФ “ЛНР” показали работы по оборудованию пункта пропуска у Счастья

Некая компания ООО “Строитель” проводит строительные работы по оборудованию будущего пункта пропуска у Счастья.

Об этом сообщили ресурсы, подконтрольные НВФ “ЛНР”.

“Данная структура (КПВВ “Луганск-Счастье”) будет полностью соответствовать международным пунктам пропуска. Здесь будет представлена вся инфраструктура: таможня, пограничная служба, ветеринарная, Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Полный комплекс”, – заявил директор строительной фирмы.

Он также сообщил, что районе планируемого к открытию КПВВ было проведено разминирование.