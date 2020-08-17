После расставания с бойфрендом Майли Сайрус объяснила, почему предпочитает женщин

После развода с актером Лиамом Хемсвортом в 2019 году Майли Сайрус успела завести и бросить бойфренда – австралийского музыканта Коди Симпсона. Став свободной, 27-летняя певица в подкасте Call Her Daddy заявила, что отношения с женщинами “имеют для нее больше смысла” из-за доминирующего характера.

Фото: instagram.com/mileycyrus

Сайрус призналась, что в отношениях с девушками играет более мужскую роль, а парней ее сильная сторона отпугивает.

“Доминирующая роль подходит мне лучше, потому что даже в отношениях с мужчинами в большинстве случаев я как бы занимаю более доминирующее положение, – объяснила она. – Женщины меня привлекали еще до того, как я почувствовала сексуальное влечение к мужчинам. Впервые встречаться я начинала именно с девушкой”.

Повзрослев, скандальная певица ходила на свидания как мужчинами, так и с женщинами, но свой подход к отношениям считает неправильным.

“Мне казалось, что я выбираю партнеров из-за беспокойства. Но я не хочу выбирать, с кем буду, из-за беспокойства, страха или стереотипов. Мне нужно найти парня, который достаточно уверен в себе, чтобы принять, что я мужественная, сильная, и у меня много качеств, которые больше ассоциируются с мужской ролью”, – сказала Майли.