После расставания с бойфрендом Майли Сайрус объяснила, почему предпочитает женщин

После развода с актером Лиамом Хемсвортом в 2019 году Майли Сайрус успела завести и бросить бойфренда – австралийского музыканта Коди Симпсона. Став свободной, 27-летняя певица в подкасте Call Her Daddy заявила, что отношения с женщинами “имеют для нее больше смысла” из-за доминирующего характера.
Сайрус призналась, что в отношениях с девушками играет более мужскую роль, а парней ее сильная сторона отпугивает.
“Доминирующая роль подходит мне лучше, потому что даже в отношениях с мужчинами в большинстве случаев я как бы занимаю более доминирующее положение, – объяснила она. – Женщины меня привлекали еще до того, как я почувствовала сексуальное влечение к мужчинам. Впервые встречаться я начинала именно с девушкой”.
Повзрослев, скандальная певица ходила на свидания как мужчинами, так и с женщинами, но свой подход к отношениям считает неправильным.
“Мне казалось, что я выбираю партнеров из-за беспокойства. Но я не хочу выбирать, с кем буду, из-за беспокойства, страха или стереотипов. Мне нужно найти парня, который достаточно уверен в себе, чтобы принять, что я мужественная, сильная, и у меня много качеств, которые больше ассоциируются с мужской ролью”, – сказала Майли.
- Напомним Майли Сайрус и Лиам Хемсворт развелись в 2019 году. Отношения пары в браке продлились восемь месяцев. Официальной причиной развода они назвали “неразрешимые противоречия”. Впрочем, фаны знаменитостей заподозрили, что дело в другом – в изменах со стороны Сайрус и проблемах с алкоголем у Хемсворта.