Аваков заявил, что все пострадавшие в результате пожаров в Луганской области получили компенсации

Все пострадавшие в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области в начале июля получили выплаты и компенсации, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Интерфакс-Украина

“Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все люди, которые пострадали в результате пожаров в начале июля в Луганской области, получили выплаты и компенсации”, – сообщает пресс-служба президента.

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитаново Новоайдарского района Луганской области возник пожар. В результате сильного ветра (до 25 м / с) и высокой температуры воздуха (38 ° С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор Смоляниново и садовый кооператив. В результате пожара погибли пять человек.

Ранее объявлялось, что пострадавшие от пожаров получат по полностью утрачен дом 300 тыс. грн, 50 тыс. грн – на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тыс. грн – возмещение потерь. Семьям погибших в результате пожаров будет выплачено по 200 тыс. грн.

Также Кабинет Министров Украины предоставил 54, 7 млн грн для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий пожара.