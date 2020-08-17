Минмолодежи и спорта поддержало строительство бассейна в городе Сватово

13 августа председатель Сватовского райгосадминистрации Валерий Честных защищал в Министерстве молодежи и спорта Украины проект строительства в г. Сватово плавательного бассейна.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Проект рассматривался созданной при министерстве комиссией по отбору объектов для предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на завершение начатых в предыдущем периоде работ по строительству / реконструкции, строительству новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих спортивных пятидесятиметровых и двадцатипятиметровых бассейнов.

По результатам защиты и обсуждения проекта члены комиссии единогласно приняли решение о поддержке строительства плавательного бассейна в Сватово.