Особенности взломостойкости сувальдных и цилиндровых замков

Нет надобности описывать замки сувальдного и цилиндрового типа — известны они всем, и каждый их нас держал в руках ключи этих систем: у сувальдного замка ключ обычно сейфового типа, у цилиндровых моделей наиболее распространенным является ключ английского типа. Несмотря на известность обоих систем, отличия у них существенны, и известны они далеко не каждому. В этом материале мы рассмотрим эти особенности, что поможет сделать выбор модели, обеспечивающий оптимальный уровень взломостойкости в конкретной ситуации.

Замки сувальдного типа

Сувальдная система появилась значительно раньше цилиндровой. Ее секретность строится на особых пластинах, называемых сувальдами, содержащими на одной из сторон нарезку с секретным кодом. Нарезка ключа, взаимодействуя с сувальдами, позволяет произвести открытие замка при совпадении кода, в случае несовпадения нарезки хотя бы в одном месте ключ вы не повернете.

Сувальды размещены в корпусе замка, что определяет одну из важнейших особенностей всех сувальдных замков без исключения — высокий уровень противостояния силовому взлому, если вести речь о врезных моделях, используемых в подавляющем большинстве случаев. Чтобы добраться к секретному механизму взломщику придется преодолеть декоративную наружную обшивку полотна двери, стальную обшивку, последним барьером станет корпус замка.

Нельзя сказать, что размещение сувальд и само расположение замка в полотне двери полностью гарантирует защиту от силового взлома — можно просверлить дверь и замок в нужной точке, после чего некоторые замки теряют секретность и отпираются любым ключом; можно под определенным углом пробить полотно посредством мощной отвертки и кувалды, разрушив замок; замок можно вскрыть посредством свертывания — в ключевой канал вставляется специальный инструмент (свертыш, он же медведка), после чего производится силовой поворот, приводящий к сминанию сувальд и насильному повороту системы замка. Но все эти способы вызывают определенный шум, поэтому взломщики могут пойти на интеллектуальные способы вскрытия, не вызывающие шума — самым известным инструментом такого рода являются отмычки.

С противостоянием интеллектуальным методикам у сувальдных замков дела обстоят не так, как хотелось бы — их большая часть отпирается значительно легче и тише, чем цилиндровые системы. Существуют модели, которые можно назвать невскрываемыми, но их можно пересчитать по пальцам — прежде всего, это замки Radlock и Mottura серии «J» (52.J771 и 52.J783). Стоят они дороже остальных моделей, но если вам нужен высокий уровень противостояния интеллектуальному взлому, то вам придется заплатить эти деньги. Взамен вы получите отличные механизмы — у Radlock самая лучшая защита от всех силовых методик (алмазные вставки и закаленный металл ключевых элементов), Mottura позволяет производить перекодировку — если у вас украли ключ, то замок менять не придется, достаточно купить набор новых ключей, и в течение минуты самостоятельно сменить секретность замка.

Замки цилиндрового типа

Замки такого рода являются фактически корпусом для отдельного элемента с секретной частью — цилиндровым механизмом. Поскольку при любом типе монтажа торец цилиндра с ключевым каналом всегда остается на виду, то несложно догадаться, что именно механизм является наиболее уязвимым в плане силовых воздействий — его можно выбить, высверлить, разорвать, изломать — в общем, разрушить любым способом. Учитывая тот факт, что хорошие цилиндры класса Abloy Protec, EVVA, Mottura Champions, Dom Diamant вскрыть исключительно сложно (на бытовом уровне их считают невскрываемыми), то все усилия взломщика перейдут в силовое русло — ковыряться неделями отмычками для интеллектуального взлома просто нет возможности. При всем этом, силовые методики разрушения цилиндров являются довольно тихими, за исключением выбивания.

Обязательно нужно знать, что модели нижнего ценового сегмента не дадут хорошую защиту. Некоторое время назад прокатилась волна интеллектуального вскрытия дверных замков в Одессе, оснащенных популярными цилиндрами Apecs нижней ценовой категории. Вскрытия производились в обычных многоэтажках при том, что рядом находились двери соседей. Подобные волны прокатывались и в других городах с цилиндрами такого же класса. Вывод предстоит делать вам, и если с материальными средствами проблема, то лучше все же поднатужиться и купить бюджетный механизм среднего ценового сегмента — Mottura Champions PRO, к примеру — несмотря на бюджетность, он обеспечивает очень высокий уровень противостояния отмычкам и подобным инструментам.

Решением большей части проблем силового взлома станет защитная фурнитура для цилиндров, при условии ее правильной установки. Но если место на виду, можно просто ограничиться цилиндром с закаленным корпусом, к примеру, Abloy Protec Hard. Разрушить его можно, на значительно труднее, чем обычные цилиндры с корпусом из латуни или даже стали.

Подводя итоги, можно сказать следующее. Оба типа замков обладают собственными достоинствами и уязвимостями. По этой причине почти во всех дверях ставятся два замка — один сувальдный, другой цилиндровый. Такая схема является практически нормой, позволяющей компенсировать недостатки каждой из систем за счет достоинств другой. Если же вести речь о дверях с одним замком, то многое зависит от места расположения двери и класса замка или цилиндра. Как уже говорилось, в многолюдных местах, можно ограничиться моделями с высоким уровнем противостояния интеллектуальному взлому. Отметим, что к таким местам не стоит относить квартиры многоэтажек — опыт Одессы, да и других городов давно доказал ошибочность и опасность такого подхода.

В отдаленных местах вам по возможности нужен хороший уровень защиты от всех видов взлома, подразумевающий установку все-таки двух замков, желательно с крабовой системой. Соответственно, такой же уровень должен иметь и весь дом — никто не будет возиться с дверью, если есть возможность отогнуть домкратом хлипкие оконные решетки. Если же у взломщика есть возможность беспрепятственной работы болгаркой, то обязательно наличие какой-либо системы сигнализации, отсылающей сигнал службе охраны — против столь мощного инструмента если и есть защита, то в обычных магазинах вы ее не найдете.