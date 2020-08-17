Кухонные приборы Tefal – качество и комфорт

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Мультипечи Tefal

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Из главных положительных характеристик мультипечи следует выделить непревзойденный вкус готовых блюд, оригинальный. В этом агрегате больше внимания уделяется обдуву, а также функции гриля. В результате вкусовые характеристики способны превзойди вкусные блюда, приготовленные в микроволновке.

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