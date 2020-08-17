Водитель забыл маленького ребенка в автобусе – он впал в кому и умер

В Таиланде водитель школьного автобуса забыл в транспорте 2-летнего мальчика. Он впал в кому и вскоре умер.

Об этом сообщает The Mirror.

Трагический случай произошел 11 августа. Ребенок ехал на автобусе в садик. Его 26-летняя мама забила тревогу к обеду, когда не увидела сына на групповом фото детей из детсада. Она позвонила работникам, чтобы спросить о ребенке. Когда они ответили ,что его нет, женщина поспешила в садик, но ее сына уже увезли в больницу.

Мальчика нашли лишь через 6 часов на заднем сиденье автобуса без сознания, а потом госпитализировали. Через четыре дня ребенок умер, впав в кому. У него отказали органы.

“Мы отключили его от аппарата жизнеобеспечения после того, как семья решила больше не использовать его для мальчика”, – сообщили врачи.

Детский сад в качестве утешения семьи выделил матери с отцом погибшего ребенка 320 долларов.

Генерал-майор полиции заявил, что водителю фургона и учителю следует предъявить обвинения.

“Те, кто отвечал за присмотр за детьми в школьном фургоне, должны быть обвинены в халатности. Мы изучаем это в рамках нашего расследования”, – сказал он.

Как сообщал “источник”, родственники простились с кремированным мужчиной, который умер от туберкулеза, а спустя два месяца он постучал в их дверь. И дело не в мистике. Скорее похоже на чей-то солидный косяк, ведь семья похоронила прах чужого человека.