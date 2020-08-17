Зеленский посмертно присвоил Скрябину звание Героя Украины – ему сегодня было бы 52 года

Легендарному музыканту Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко), который погиб в ДТП 2 февраля 2015 года, сегодня, 17 августа, исполнилось бы 52 года. Президент Украины Владимир Зеленский в этот день подписал указ о присвоении ему посмертно звания Героя Украины.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.

“Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека”, – сказано в публикации.

Отмечается, что с началом войны на востоке Украины, Кузьменко регулярно ездил на Донбасс и помогал нашим защитникам.

“Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину“, – пишет Зеленский.

Он добавил, что сегодня нам очень не хватает Андрея – артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо.

“Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей“, – резюмировал президент.

Как сообщал “источник”, год назад на киевской “Площади звезд” у ТРЦ “Гулливер” установили табличку памяти Кузьмы Скрябина.