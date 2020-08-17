Мусорные полигоны заполнены на 90%: в ОРДЛО возникла новая проблема

На временно неподконтрольной территории Донетчины и Луганщины оккупанты не могут навести порядок с вывозом твердых бытовых отходов.

Об этом сообщила директор “Восточной правозащитной группы” Вера Ястребова на своей странице в соцсети.

“Число стихийных мусорных свалок растёт, мусороперерабытывающих заводов у них нет, мусорные полигоны заполнены на 90%, а Кремль категорически запретила своим администрациям вывозить мусор на территорию РФ”, – отметила правозащитница.

Так, на территории ОРЛО функционируют 18 полигонов ТБО из 23. На территории ОРДО общее количество полигонов твердых бытовых отходов составляет 30. Из них функционируют 23.

При этом, оккупационные “администрации” не придумали ничего лучше, как сжигать мусор прямо на свалках, что приводит к пожарам лесополос в окрестностях полигонов.

“По оценкам наших экспертов, эксплуатируемые свалки в ОРДЛО и мусорные пожары создают проблемы экологического характера, поскольку они существуют в условиях несоблюдения каких-либо мер безопасности и могут вызывать масштабные загрязнения окружающей среды”, – сообщила Вера Ястребова.

Правозащитница привела в пример статистику пожаров на полигонах ТБО в ОРДО:

11.06.2020 Полигон ТБО в г. Снежное

11.07.2020, 22.07.2020 полигон ТБО Ясиноватский район с. Яковлевка

24.07.2020 полигон ТБО в г. Ждановка

27.07.2020 Полигон ТБО в г. Харцызск

27.07.2020 полигон ТБО в пгт. Новый Свет Старобешевский район

28.07.2020 полигон ТБО в г. Макеевка

03.08.2020 полигон ТБО в Буденновском районе Донецка

В свою очередь на территории ОРЛО оккупационные “администрации” замалчивают данную проблему. Вместе с тем, показательна статистика возгорания стихийных свалок в лесополосах:

9.08.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 35 га сухой травы и мусора

8.08.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 112 га сухой травы и мусора

7.08.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 55 га сухой травы и мусора

6.08.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 70 га сухой травы и мусора

5.08.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 120 га сухой травы и мусора

3.08.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 17 га сухой травы и мусора

30.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 180 га сухой травы и мусора

29.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 16 га сухой травы и мусора

28.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 15 га сухой травы и мусора

27.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 30 га сухой травы и мусора

26.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 65 га сухой травы и мусора

22.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 15 га сухой травы и мусора

11.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 18 га сухой травы и мусора

10.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 25 га сухой травы и мусора

9.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 20 га сухой травы и мусора

7.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 300 га сухой травы и мусора

6.07.2020 в результате пожаров на территории ОРЛО уничтожено более 25 га сухой травы и мусора.

“Таким образом, используя введенный период высокой пожарной опасности, оккупационные администрации РФ в ОРДЛО, пытаются разрешить проблему стихийных свалок мусора путём сжигания мусора на свалках, в отсутствие альтернативы для утилизации на территории ОРДЛО накопленных отходов, их хранения в специально отведенных местах, а также отсутствия необходимых производств по переработке”, – резюмировала Вера Ястребова.

Фото стихийных мусорных свалок, сделанные мониторами группы в 2019-2020 гг.



Фото стихийных мусорных свалок, сделанные мониторами группы в 2019-2020 гг.

Фото стихийных мусорных свалок, сделанные мониторами группы в 2019-2020 гг.