Ударила палкой по голове: ранее судимая женщина ограбила пенсионерку

Сегодня, 17 августа, в Новопсковский отдел полиции позвонила 58-летняя жительница с. Новобелая. Женщина сообщила полицейским, что по ее месту проживания неизвестная женщина ударила ее палкой по голове и открыто завладела деньгами и продуктами питания.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Немедленно на место совершения преступления выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством местного отдела полиции. Потерпевшая рассказала об обстоятельствах происшествия и тщательно описала внешность нападавшей.

Ориентировки с приметами злоумышленницы были предоставлены мобильным патрульным группам, на блокпосты и к соседним отделам полиции.

Меньше чем за час подозреваемую обнаружили в 2 километрах от места преступления. Ею оказалась ранее судимая 52-летняя жительница пгт. Новопсков. У нее были изъяты деньги и пакет с продуктами потерпевшей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 УК Украины «Грабеж». Сейчас следователи и оперативники проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании женщины в порядке ст. 208 УПК Украины.